Правоохранители задержали женщину, которая может быть виновна в загорании леса вблизи села Дмитровка Петропавловского района на Днепропетровщине.

Об этом на пресс-конференции сказал начальник ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач, сообщает Укринформ.

«Пожар, который произошел в Дмитровке, случился именно от загорания. Задержана женщина, которая проживает рядом с лесом в дачном поселке. Она наводила порядок у себя во дворе: почистила траву и сожгла сухую, но при этом сгорело 90 гектаров леса», - сказал Кульбач.

По его словам, сейчас правоохранительные органы работают с этой женщиной, устанавливается сумма убытка, которая будет ей выставлена. Известно, что она будет значительной.

Напомним, 18 августа около 10:00 возле села Дмитровка Петропавловского района на территории Петропавловского лесничества произошло загорание леса местами с переходом в верховой пожар.

В 19:10 пожар локализован на площади около 90 гектаров.

На борьбу с пожаром привлекались: 155 человек, 38 единиц техники, в том числе 2 самолета АН-32П и вертолет Ми-8. Дополнительно привлекается личный состав Национальной гвардии в количестве 70 человек. Пожар гасили два дня.