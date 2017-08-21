также в разделеОбщество
Нападение на украинцев в Перемышле: суд вынес приговор 20 полякам 12
Главреда луганской газеты осудили за сепаратизм 22
В Минюсте пояснили, за что их чиновники получают миллионные зарплаты 42
США советуют белорусам в РФ ехать за визами в Киев, Варшаву или Вильнюс 23
Чиновники закупили оборудование для волынской госшахты в «ДНР» 55
Стали известны фильмы-номинанты на «Оскар» от Украины 25
Мать Балуха написала открытое письмо Путину 58
Эксперты проверят по ДНК, кто был за рулем попавшего в ДТП «Мерседеса» Дыминского 39
Януковичу назначили нового адвоката 79
Разыскиваемого за сексуальную эксплуатацию детей китайца задержали в Украине 41
СМИ узнали о миллионных зарплатах чиновников Минюста 80
Украинская фирма закупала в РФ бракованные детали протезов для бойцов АТО 57
Группа украинских художников поехала в Россию 115
На Западе Украины объявлено штормовое предупреждение 66
«Не о чем беспокоиться»: Немецкая группа выступила в Крыму 138
В Украину идут дожди и похолодание 2175
Капитан ВСУ требовал взятки с подчиненных, угрожая отправкой на передовую 125
В Одессе задержали женщину, опубликовавшую видео с подвешиванием собаки 201

Правоохранители задержали женщину, которая может быть виновна в загорании леса вблизи села Дмитровка Петропавловского района на Днепропетровщине.

Об этом на пресс-конференции сказал начальник ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области Андрей Кульбач, сообщает Укринформ.

«Пожар, который произошел в Дмитровке, случился именно от загорания. Задержана женщина, которая проживает рядом с лесом в дачном поселке. Она наводила порядок у себя во дворе: почистила траву и сожгла сухую, но при этом сгорело 90 гектаров леса», - сказал Кульбач.

По его словам, сейчас правоохранительные органы работают с этой женщиной, устанавливается сумма убытка, которая будет ей выставлена. Известно, что она будет значительной.

Напомним, 18 августа около 10:00 возле села Дмитровка Петропавловского района на территории Петропавловского лесничества произошло загорание леса местами с переходом в верховой пожар.

В 19:10 пожар локализован на площади около 90 гектаров.

На борьбу с пожаром привлекались: 155 человек, 38 единиц техники, в том числе 2 самолета АН-32П и вертолет Ми-8. Дополнительно привлекается личный состав Национальной гвардии в количестве 70 человек. Пожар гасили два дня.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

43
Теги
Туфли мужские летние 2017