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Граждане Беларуси не смогут получить неиммиграционную визу США в американском посольстве в Москве и консульстве в Санкт-Петербурге.

Посольство США в РФ рекомендует гражданам Беларуси ехать за неиммиграционной визой в Киев, Варшаву или Вильнюс. Об этом говорится в сообщении на сайте посольства США в России.

Такие действия объясняются сокращением численности сотрудников дипмиссии США в РФ.

«Посольство США в Москве и консульство в Санкт-Петербурге отменяют прием заявлений на получение виз от граждан Республики Беларусь. Собеседования для граждан Республики Беларусь, подавших заявление на неиммиграционную визу США и уже оплативших консульский сбор, будут переназначены. Мы рекомендуем гражданам Республики Беларусь обратиться для прохождения собеседований для получения неиммиграционных виз в посольства США в Варшаве, Киеве или Вильнюсе», - отметили в ведомстве.

Напомним, США в ответ на сокращение численности сотрудников дипломатической миссии в РФ приняли решение с 23 августа приостановить процедуру выдачи неиммиграционных виз по всей России. 

 

 

 
ForUm

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