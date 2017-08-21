Встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России пройдет в понедельник в Минске в закрытом для прессы формате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря МИД Беларуси Дмитрия Мирончика.



Ранее госдепартамент США сообщил, что встреча спецпредставителя США по Украине Курта Волкера с представителем России состоится в Минске 21 августа.

Госдеп не называл имени российского представителя, но ранее с российской стороны диалог с США по Украине вел помощник президента России Владислав Сурков.

«Подтверждаю, что такая встреча сегодня состоится, она пройдет в закрытом для прессы формате», — сказал Мирончик.

Встреча представителей России и США запланирована ориентировочно на вторую половину дня.