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С 1 октября авиакомпания «Международные авиалинии Украины» начнет взимать плату за распечатку посадочных талонов в аэропорту на стойке регистрации с пассажиров эконом-класса внутренних и международных рейсов средней дальности. Об этом сообщают avianews.com со ссылкой на обновленные правила авиакомпании.

Отмечается, что избежать оплаты сбора смогут пассажиры, которые прошли онлайн-регистрацию и сохранили на мобильном устройстве или распечатали выданный системой посадочный талон, передает 112 Украина.

«Бесплатной останется регистрация и получение посадочных талонов в аэропорту для путешествующих в эконом-классе дальнемагистральными рейсами и для пассажиров бизнес-класса всех рейсов», – говорится в сообщении.

«В качестве эксперимента МАУ ввела плату за получение посадочного талона в аэропорту на рейсах Киев-Рига и Рига-Киев с 1 июля 2017 года. Размер сбора составляет эквивалент $20 при вылете из Украины и 20 евро при вылете из Риги», – отмечает издание.

Плату за регистрацию или распечатку посадочного талона в аэропорту сейчас взимают летающие в Украину авиакомпании Wizz Air, airBaltic, El Al (на рейсах, выполняемых под торговой маркой UP).

Как сообщалось, 12 апреля МАУ ввела требование о предоставлении пассажирами персональных данных на этапе оформления билета.

 
ForUm

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