На фоне обострения конфликта вокруг КНДР, в понедельник, 21 августа, США и Южная Корея начали совместные военные учения.

Программа «Ulchi Freedom Guardian» (UFG), в которой примут участие всего 50 000 южнокорейских солдат и около 17 500 американских военных, продлятся десять дней, сообщает DW.

По сообщению южнокорейских военных сил, участники учений будут отрабатывать сценарий войны на Корейском полуострове на основе компьютерной симуляции.

Министр обороны США Джеймс Маттис отметил, что учения проводятся для того, чтобы «убедиться, что мы готовы защищать Южную Корею и наших союзников».

Пхеньян негативно отреагировал на проведение учений. Официальные СМИ страны назвали их «проявлением вражды», отметив, что никто не может гарантировать, что «они не приведут к военным действиям».

С начала года, несмотря на предостережения со стороны ООН, КНДР неоднократно проводила ракетные испытания. Президент США Дональд Трамп пригрозил Северной Корее «огнем и яростью» в случае угроз в адрес Америки. В ответ на это вооруженные силы КНДР заявили, что «серьезно рассматривают» оперативный план ракетный удар по территории вокруг острова Гуам в Тихом океане, где расположена военная авиабаза США. Но позже единоличный лидер КНДР Ким Чен Ын отказался от идеи запустить ракеты в район американского острова.