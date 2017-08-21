На закрытии первого дня фестиваля Koktebel Jazz Party, который организован головой МИА «Россия Сегодня» Дмитрием Киселевым, 19 августа выступила немецкая группа Club des Belugas, сообщает РИА Крым.

«Мы оказались в правильном месте в правильное время. И не о чем беспокоиться», — сказала вокалистка Китти-зе-Билл.

Club des Belugas уже не впервые выступает на полуострове. В 2014 году немецкий коллектив принял участие в первом фестивале Koktebel Jazz Party.

В этом году Koktebel Jazz Party анонсировал приезд 14 музыкальных коллективов из США, Бразилии, Германии, Франции, Швейцарии, Кореи и других стран мира. Однако названия иностранных коллективов и фамилии артистов не раскрывались из-за угрозы санкций в отношении музыкантов.

До 2014 года в Коктебеле проводился Koktebel Jazz Festival. После аннексии Крыма фестиваль переехал на материковую часть Украины. В этом году фестиваль проходит 15-й раз – с 24 по 27 августа в городе Черноморск Одесской области.