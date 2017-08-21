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Полиция задержала в киевском метро диггера.

По данным пресс-службы столичного главка, правонарушитель прыгнул с платформы и пошел в тоннель, однако его оперативно остановили правоохранители метрополитена.

Инцидент произошел вечером между станциями метро «Крещатик» и «Майдан Незалежности». Мужчина, пренебрегая правилами пользования и безопасностью обращения в метрополитене, проник в тоннель.  

Правоохранители своевременно отреагировали, а затем задержали мужчину. Им оказался гражданин другого государства, 1990 года рождения. Мужчина пояснил, что пытался проникнуть в подземные сооружения метрополитена, потому занимается диггерством.

Иностранца доставили в управление полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в городе Киеве для установления всех обстоятельств.

В отношении него составлен административный протокол по ст. 173 (мелкое хулиганство) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

 
ForUm

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