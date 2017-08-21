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В Одессе правоохранители задержали женщину, которая опубликовала в сети видео с   подвешиванием собаки на дереве. Об этом сообщил в Facebook советник главы ГУ Нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

«Сейчас выясняются все обстоятельства. По адресу, где содержится животное, находится следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции ГУ Нацполиции в Одесской области и зоозащитники. По предварительным данным усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного ст. 299 УК – жестокое обращение с животными», – заявил он.

Если факты подтвердятся, то животное изымут, а лицо, совершившее правонарушение, будет привлечено к уголовной ответственности

Форостяк объяснил – одного видео недостаточно, потому что человек на видео всегда может возразить, что мол это все инсценировано им же, а на самом деле он оказывал помощь или, например, заботился – мыл таким образом животное.

«Здесь пригодятся эксперты, зоозащитники и ветеринары - присоединяйтесь и помогайте», - резюмировал он.   

Информацию об издевательстве над собакой 18 августа опубликовала в Facebook пользователь Любовь Любушкина. Она обнародовала видео, на котором женщина подвешивает животное за поводок на дереве, и опубликовала фотографии женщины, которая, по ее мнению, жестоко обращается с животным.
ForUm

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