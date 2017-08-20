Сотрудники прокуратуры Одесской области при участии представителя уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Одесской области выявили факты жестокого, бесчеловечного обращения с удерживаемыми в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

По результатам проведенной проверки начато расследование в уголовном производстве по ч. 2 ст. 365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий, которое сопровождалось насилием, действиями, которые оскорбляют личную гордость потерпевшего).

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, 17 августа в 5 корпусе одесского СИЗО обнаружили тело сотрудницы учреждения. По подозрению в совершении преступления задержан 39-летний заключенный.

Убийца изнасиловал и задушил женщину, после чего разрезал тело на куски и бросил их в мусорные баки.

Начальник СИЗО Вячеслав Коваль отстранен от должности на время проведения расследования фактов преступной небрежности сотрудников изолятора.