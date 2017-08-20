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Во Франции при восхождении на гору Монблан погиб 42-летний альпинист из Украины. Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что в пятницу, 18 августа, мужчина начал восхождение на гору, где его застигла буря. Около 22:00 по местному времени он сам подал спасателям сигнал о помощи. Однако они не смогли приступить к спасательной операции из-за непогоды.

В субботу утром, когда буря утихла, вертолет спасателей обнаружил тело мужчины.

Причиной смерти, вероятно, стало падение со скалы.

 112 Украина
ForUm

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