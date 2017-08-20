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Начисления за услуги водоснабжения и водоотвода в некоторых платежных сообщениях за июль могут не соответствовать фактическим объемам потребления.

Как сообщает КГГА  со ссылкой на ОАО «АК «Киевводоканал», это может быть вызвано системным сбоем в некоторых банковских учреждениях при внесении данных показаний счетчиков.  

В случае несоответствия необходимо обратиться к любому из 9 районных центров УК «Центр коммунального сервиса» (ЦКС), которые принимают потребителей, независимо от места проживания 6 дней в неделю, включая субботу.

Также во всех районах города действуют около 60 дополнительных точек обслуживания. Получить консультацию и решить вопрос с начислением можно в центрах обслуживания «Киевводоканала».

Для корректировки данных необходимо иметь платежки за период с тех пор, когда по вашему мнению, произошел сбой начислений, подтверждение об оплате услуг холодного водоснабжения и водоотвода, актуальные показания счетчика.

В «Киевводоканале» напомнили, что согласно Закону «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения», который вступил в силу 2 августа, абоненты должны предоставлять поставщикам показания приборов учета.

В случае отсутствия актуальных данных, начисления будут проводить по показаниям общедомового прибора учета или по расчетным данным.

В случае неточности с начислениями в платежке, нужно рассчитаться за услугу согласно фактическому потреблению – указав в графе к уплате сумму, соответствующую реальным объемам, умноженным на действующий тариф.

Оплата принимается до 31 августа включительно. Это удобно делать онлайн на сайте «Киевводоканала» (сервис «Оплатить онлайн»), ЦКС или КП «Главный информационно-вычислительный центр».
ForUm

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