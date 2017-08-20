Правоохранители разыскали мужчину, похищенного на бульваре Перова в Киеве.

Как сообщает пресс-служба столичного главка, во время общения с полицейскими он отметил, что не имеет ни к кому никаких претензий и не будет писать заявление о совершении в отношении него каких-либо правонарушений.

Сообщение о похищении мужчины правоохранители получили поздно вечером в пятницу. Оперативники проанализировали всю собранную информацию, а затем установили личность потерпевшего. Это – киевлянин, 1995 года рождения. После проведенных мероприятий полицейские выяснили и его местонахождение.

«Мужчина находится в Днепровском управлении полиции, с ним общаются следователи. В настоящее время известно, что он отказывается писать заявление о совершении в отношении него каких-либо правонарушений и отмечает, что нет ни к кому претензий, так как у него возникло недоразумение со знакомыми», - сообщили в полиции.

После проведения проверки будет предоставлена ​​конечная правовая оценка события.

Напомним, ресурс dtp.kiev.ua сообщил, что в Киеве неизвестные разбили и обстреляли автомобиль и похитили водителя.

В полиции подтвердили факт похищения мужчины на бул. Перова в Днепровском районе, однако опровергли информацию о стрельбе.