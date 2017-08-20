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Миссия ОБСЕ разместила наблюдателей на патрульной базе в Станице Луганской.

Об этом сообщается на странице в СММ в Тwitter.

«Сегодня СMM ОБСЕ разместила наблюдателей на передовой патрульной базе для круглосуточной работы в важном месте – в Станице Луганской», - отметил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.

 


 

«Это позволит миссии расширить возможности для осуществления мониторинга, быть ближе к людям и подробнее отчитываться об их нуждах», - добавили в СММ.

 


 
ForUm

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