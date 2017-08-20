Миссия ОБСЕ разместила наблюдателей на патрульной базе в Станице Луганской.
Об этом сообщается на странице в СММ в Тwitter.
«Сегодня СMM ОБСЕ разместила наблюдателей на передовой патрульной базе для круглосуточной работы в важном месте – в Станице Луганской», - отметил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг.
1/1 Хуг #ОБСЄ: сьогодні @СMM_ОБСЄ розмістила спостерігачів на передов патрульній базі для роботи 24/7 у важлив місці — в Станиці Луганській— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 19 августа 2017 г.
«Это позволит миссии расширить возможности для осуществления мониторинга, быть ближе к людям и подробнее отчитываться об их нуждах», - добавили в СММ.
1/2 Це дозволить СММ розширити можливості здійснен моніторингу,бути ближче до людей і докладніше звітувати про їхні потреби і занепокоєння— OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 19 августа 2017 г.
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