Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в киевском «Гидропарке» тайник с большим количеством боеприпасов.
По данным пресс-центра ведомства, правоохранители изъяли из тайника, оборудованного в пешеходной зоне популярного места отдыха, десять тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло, большое количество патронов и боеприпасов различного калибра.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
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