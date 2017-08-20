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Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили в киевском «Гидропарке» тайник с большим количеством боеприпасов.

По данным пресс-центра ведомства, правоохранители изъяли из тайника, оборудованного в пешеходной зоне популярного места отдыха, десять тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло, большое количество патронов и боеприпасов различного калибра.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.
ForUm

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