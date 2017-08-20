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Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного средства контроля на срок 59 дней бывшему заместителю главы «Укрзализныци», действующим директору одного из департаментов и заместителю директора одного из филиалов ОАО.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

Кроме того, суд обязал подозреваемых сдать документы для выезда за границу, уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении места проживания и т.п.

Сейчас детективы НАБУ и прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры готовят ходатайство об отстранении от должностей директора одного из департаментов и заместителя директора одного из филиалов «Укрзализныци».

Напомним, детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении указанным чиновникам 15 августа.

Должностных лиц подозревают в злоупотреблении служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, в результате чего Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины недополучила 10,2 млн долл. дохода (по состоянию на дату совершения преступления 97 млн ​​грн).

По версии следствия, в начале 2014 года подозреваемые, используя свое служебное положение и будучи членами Тарифной комиссии Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины – коллегиального органа «Укрзализныци», уполномоченного на установление льготных тарифных ставок на осуществление грузовых железнодорожных перевозок – применили без имеющихся на то оснований в пользу ряда экспедиторских организаций льготные тарифные ставки на грузовые перевозки. То есть чиновники определили, что тарифы будут льготными, если перевозчики выполнят гарантированные объемы перевозок. Перевозчики условие не выполнили, но льгота все равно была предоставлена.

 

 

 
ForUm

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