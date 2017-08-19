Суд продлил меру пресечения народному депутату Бориславу Розенблату до 17 октября 2017 года.

Как сообщает 5 канал, народный депутат и в дальнейшем будет носить электронный браслет и не сможет оставлять определенные в постановлении суда места пребывания без разрешения следователя. Прокуроры заверили суд, что Розенблат может покинуть территорию Украины, поскольку у него есть имущество на территории Германии.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Кравченко заявил: «Борислав Соломонович, согласно его декларации и свидетельствам, имеет имущество в другом государстве. Государство Федеративная республика Германия. Согласно стоимости того имущества, оно позволяет беспроблемное существование на территории другого государства».

Сам же Розенблат убеждал: даже без браслета бежать не собирается, а все обвинения во взяточничестве отвергает: «Я готов сегодня к вашему любому решению. Я нахожусь здесь и буду отстаивать свою честь и достоинство, я не привлекался к уголовной ответственности, никогда не давал и не брал взятки».

Напомним, 13 июля генеральный прокурор Украины Юрий Луценко лично вручил подозрения Розенблату и Полякову, которые фигурируют в расследовании о незаконном обороте янтаря в Украине.

Суд назначил Розенблату залог в размере 7 млн гривен, Полякову – в 304 тысячи. 25 июля последний внес залог.