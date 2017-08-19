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18 августа в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» пограничный наряд Черниговского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы в ходе проведения досмотра вещей 57-летнего гражданина Украины, следовавшего рейсовым автобусом «Мариуполь-Минск», обнаружил 500 штук почтовых марок, 40 из которых были с изображениями символики и боевиков «ДНР». Об этом сообщает Госпогранслужба.

По словам мужчины, он вез почтовые марки антиукраинской направленности для их реализации на собрании филателистов в Москве.

Сотрудники СБУ марки изъяли, гражданина Украины не задерживали. Рейсовый автобус оформлен через государственную границу в установленном порядке.
ForUm

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