18 августа в международном автомобильном пункте пропуска «Новые Яриловичи» пограничный наряд Черниговского отряда совместно с сотрудниками фискальной службы в ходе проведения досмотра вещей 57-летнего гражданина Украины, следовавшего рейсовым автобусом «Мариуполь-Минск», обнаружил 500 штук почтовых марок, 40 из которых были с изображениями символики и боевиков «ДНР». Об этом сообщает Госпогранслужба.

По словам мужчины, он вез почтовые марки антиукраинской направленности для их реализации на собрании филателистов в Москве.

Сотрудники СБУ марки изъяли, гражданина Украины не задерживали. Рейсовый автобус оформлен через государственную границу в установленном порядке.