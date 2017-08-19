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Метеорологические условия, способствующие накоплению и удержанию вредных примесей в приземном слое воздуха, продержатся в Киеве до 21 августа.

«Такие метеорологические условия по прогнозу Гидрометцентра (антициклональный характер погоды, высокая температура воздуха, слабый ветер в приземном слое) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) удержатся в Киеве до 21 августа», - сообщает столичное управление Госпродпотребслужбы.

В течение 17-18 августа уровень загрязнения формальдегидом и диоксидом азота достиг 4-5 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах: Бессарабской, Демеевской площадей и площади Победы, улице Довженко.  

Превышение максимальных значений ПДК (предельно допустимая концентрация) оксидом углерода – 1-2,4 наблюдается в районах: Бессарабской, Демеевской площадей и площади Победы, Оболонского проспекта, улицы Довженко.

 
ForUm

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