Основной подозреваемый в совершении теракта в Барселоне, Мусса Укабир, назван среди пяти человек, которых полиция застрелила накануне в Камбрильсе, предотвращая второй теракт. Об этом сообщает ВВС.
Именно он арендовал минивэн, который в четверг врезался в толпу на пешеходном бульваре Рамбла в туристическом центре Барселоны. Жертвами нападения стали по меньшей мере 14 человек, более 100 получили травмы под колесами машины.
После трагедии полиция объявила в розыск четверых, но теперь сообщила, что в бегах остается только один – 22-летний Юнес Абуякуб.
Четверо подозреваемых арестованы, в том числе старший брат убитого Дрисс Укабир.
Мусса Укабир – 17-летний гражданин Испании, проживавший в городе Жирона на востоке Каталонии.
Большинство других подозреваемых – граждане Марокко.
По данным следствия, Мусса Укабир по документам брата взял в аренду две автомашины – одну он использовал для совершения теракта, а на другой скрылся. Брат Муссы утверждает, что его документы, на которые была оформлена аренда фургона, были украдены.
За день до нападения в Барселоне взрывом был разрушен жилой дом в Алканаре - прибрежном городе неподалеку от Барселоны. Полиция сообщила, что там готовили бомбы для терактов. Лишившись взрывчатки, нападавшие выбрали орудием автомобили.
Ответственность за нападение взяла на себя джихадистская группировка «Исламское государство».
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