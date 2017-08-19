Министерство иностранных дел Украины направило МИД РФ ноту протеста в связи с «визитом» делегации во главе с президентом РФ Владимиром Путиным в оккупированный Севастополь. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

«Украинская сторона считает упомянутый «визит», как и другие так называемые поездки российских чиновников во временно оккупированный Крым и Севастополь, грубым нарушением Россией государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением российской стороной общепризнанными нормами международного права», - заявили в МИД.

«Автономная Республика Крым и Севастополь есть и будут оставаться неотъемлемой частью Украины в ее международно-признанных границах. Это признается всем миром, который уже дал надлежащую оценку международно-противоправным деянием Российской Федерации, в том числе путем введения против нее соответствующих ограничительных мероприятий (санкций)», - резюмировали в ведомстве.

Напомним, 18 августа президент и премьер-министр РФ Владимир Путин и Дмитрий Медведев прибыли в Крым.