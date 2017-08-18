Достроить новый мостовой переход через Днепр в Запорожье, строительство которого было начато в 2004 году, мешает устаревшая проектная документация. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в пятницу, передает УНИАН.



«Касательно достройки моста в Запорожье. Мы выделили 250 миллионов гривен на строительство этого моста. Средства есть. Там есть одна проблема технического характера. Это проблема проектной документации, которая устарела и которую надо обновлять, а для обновления необходимо остановить работы по строительству», - сказал он.

Премьер заверил, что работы по обновлению проектной документации моста ведутся. «Вчера было поручение обновить документацию и продлить достройку этого моста. Мы и в следующем году предусмотрим средства на достройку этого моста», - подчеркнул глава правительства.

Напомним, проект строительства мостовых переходов через Днепр в Запорожье был утвержден Госкомитетом строительства и архитектуры в 2002 году. Строительство двух мостов, которые должны были соединить левобережную часть Запорожья с островом Хортица и Хортицу – с правобережной частью города, планировалось осуществить до 2010 года. Однако чиновники и подрядчики, которых неоднократно меняли, заявляли о проблемах с финансированием, из-за чего сроки завершения работ смещались, а стоимость росла.

На сегодняшний день выполнены практически в полном объеме только подъездные пути к мостовым переходам и транспортные развязки. Мостов нет – построены опоры и незначительная часть мостовых конструкций.