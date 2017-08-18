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Правительство одобрило Энергетическую стратегию Украины на период до 2035 года «Безопасность, энергоэффективность, конкурентоспособность». Об этом сообщила ForUm’у пресс-служба Кабмина.

Как заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион, это программный документ, который определяет весь комплекс реформ в энергетическом секторе страны.

«В основе новой энергетической политики страны достаточно амбициозные цели – снижение энергоемкости экономики в два раза к 2030 году, увеличение украинского производства как традиционных, так и альтернативных источников энергии», - подчеркнул Кистион.

Согласно документу, новая структура потребностей в энергетике выглядит так: атомная энергия к 2035 году будет давать 50% электроэнергии страны, возобновляемые источники - 25%, гидроэнергетика – 13%, а остальные будут покрываться за счет тепловых электростанций.

Кистион отметил, что два года этот стратегический документ разрабатывался в разных версиях. В работе над ним принимали участие Национальный институт стратегических исследований, международные и отечественные эксперты, общественные организации. «Это – обобщающий документ, определяющий цели нашего государства до 2035 года и глобальные шаги для их достижения», - резюмировал Кистион.

 
ForUm

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