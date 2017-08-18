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Посол Британии не согласна с оценкой Киева в рейтинге The Economist 94

Министр иностранных дел Павел Климкин считает несправедливой низкую оценку Киева в рейтинге самых комфортных для жизни городов мира от The Economist. 

«Иногда рейтинги далеки от реальности. Киев люблю и считаю, что город оказался на 131 месте списка The Economist несправедливо», - написал он в Twitter.

 


 

Министр отметил, что для него Киев – это новый Берлин.

 


 

«Для меня, как и для многих сегодня в Украине и за рубежом, Киев – это новый Берлин. Прекрасно дикий и полностью свободный», - отметил министр.

Напомним, согласно ежегодному исследованию, которое проводят эксперты аналитического подразделения журнала The Economist, Киев входит в десятку наименее комфортных для жизни городов. Так, украинская столица занимает 131-е место из 140.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф также заявила, что ей «трудно согласиться» с низкой оценкой Киева.

На оценку ситуации в Киеве аналитиками The Economist повлияла ситуация на Донбассе, считает мэр столицы Виталий Кличко.
ForUm

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