Министр иностранных дел Павел Климкин считает несправедливой низкую оценку Киева в рейтинге самых комфортных для жизни городов мира от The Economist.

«Иногда рейтинги далеки от реальности. Киев люблю и считаю, что город оказался на 131 месте списка The Economist несправедливо», - написал он в Twitter.

1/2 Іноді рейтинги далекі від реальності. #Київ люблю і вважаю, що місто опинилося на 131 місці списку the Economist несправедливо. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 августа 2017 г.





Министр отметил, что для него Киев – это новый Берлин.

2/2 Для мене, як і для багатьох сьогодні в Україні та за кордоном, #Київ - це новий Берлін. Прекрасно дикий і цілковито вільний. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 18 августа 2017 г.





«Для меня, как и для многих сегодня в Украине и за рубежом, Киев – это новый Берлин. Прекрасно дикий и полностью свободный», - отметил министр.

Напомним, согласно ежегодному исследованию, которое проводят эксперты аналитического подразделения журнала The Economist, Киев входит в десятку наименее комфортных для жизни городов. Так, украинская столица занимает 131-е место из 140.

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф также заявила, что ей «трудно согласиться» с низкой оценкой Киева.

На оценку ситуации в Киеве аналитиками The Economist повлияла ситуация на Донбассе, считает мэр столицы Виталий Кличко.