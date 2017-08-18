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Национальный банк Украины в прошлом году потратил на печать денег 1,3 миллиарда гривен. Об этом в эфире UA|TV сообщил заместитель директора департамента стратегии и реформирования НБУ Руслан Кравец.

По его словам, в планах НБУ развитие всех возможных элементов cashless экономики.

«Регулятор хочет снизить затраты на использование наличных. Только за прошлый год регулятор потратил 1,3 миллиарда гривен на печать денег. Это просто астрономическая сумма. Если предположить, что мы можем уменьшить эту сумму, например, в два раза, то этой суммы хватит на постройку нескольких очень современных больниц», - сказал Кравец, сообщает УНИАН.

Представитель НБУ, отметил, что в развитии безналичной экономики заинтересованы не только регулятор, но и физлица, банки и государство в целом.
ForUm

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