также в разделеОбщество
Прокуратура заявила о бесчеловечном обращении с заключенными Одесского СИЗО 22
В Украине объявлен наивысший уровень пожароопасности 23
ГосЧС сообщает о локализации лесных пожаров в трех областях 12
Наблюдатели ОБСЕ будут круглосуточно патрулировать Станицу Луганскую 19
Суд отправил под домашний арест чиновников «Укрзализныци» 21
МИД просит украинцев избегать людных мест и носить паспорт в Испании 17
Князев: Ликвидированы 5 угонщиков «Лексуса» Фацевича 161
В Донецке взорвался грузовик с оружием, боевики винят силы АТО 48
Жертвами войны на Донбассе стали не менее 2,5 тысячи мирных граждан 53
В «ДНР» обещают не обстреливать Мариуполь в день матча с «Динамо» 106
Прокуратура: Розенблат может сбежать в Германию 231
Страницу Муженко в Facebook пытались взломать 57
Селевой поток смыл с дороги 15 авто в Крыму 114
«Ракетный» скандал будет расследовать ООН 153
Под Житомиром задержали криминального авторитета с оружием, наркотиками и янтарем 74
Кабмин утвердил нового члена НАПК 45
МИД отреагировал на очередной «визит» Путина в Крым 87
Православные и греко-католики отмечают Яблочный Спас 172

Житомирская археологическая экспедиция обнародовала результаты раскопок в Олевске. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Одна из них – древлянский колодец, датируемый Х веком. Это уникальный объект, поскольку он позволяет утверждать, что в середине Х века городище в Олевске было полностью сожжено. При этом колодец во время разрушений сохранил артефакты.

В связи с тем, что сейчас археологические работы ведутся на опасной глубине, решается вопрос привлечения к раскопкам технических средств.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

129
Теги
Туфли мужские летние 2017