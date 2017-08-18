Житомирская археологическая экспедиция обнародовала результаты раскопок в Олевске. Об этом сообщает пресс-служба городского совета.

Одна из них – древлянский колодец, датируемый Х веком. Это уникальный объект, поскольку он позволяет утверждать, что в середине Х века городище в Олевске было полностью сожжено. При этом колодец во время разрушений сохранил артефакты.

В связи с тем, что сейчас археологические работы ведутся на опасной глубине, решается вопрос привлечения к раскопкам технических средств.