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В Мелитополе Запорожской области задержаны 25 человек по подозрению в участии в дестабилизации обстановки в городе, подготовке вооруженных действий, серии криминальных преступлений, поджогов – с марта 2017 года.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

«С марта 2017 в Мелитополе начались массовые поджоги аптек и торговых палаток, потом здания Горисполкома, грабежи, разбои, похищения людей… 9 мая были попытки превратить мирную акцию в массовую драку… Параллельно по городу начали намеренно распространять слухи, что власть не контролирует ситуацию в регионе, не может справиться с ростом преступности», - написал он в Facebook.

Для стабилизации ситуации была разработана совместная операция Нацполиции, СБУ и прокуратуры.

По словам Авакова, 16 июня был задержан главарь организованной преступной группировки Туча и четверо его подельников, которые занимались вымогательством, похищением людей и контролировали несколько спортивных клубов, где по оперативной информации, готовили «бойцов». Все задержанные арестованы на два месяца.

В течение следующих дней задержаны еще 20 человек, подозреваемых в совершении криминальных преступлений. В ходе обысков изъято оружие, боеприпасы, шлемы, маски, парики, поддельные номера авто.

«Но криминальная составляющая – только вершина айсберга. На самом деле - там пахнет «русским миром»! Параллельно с криминальными статьями открыто уголовное производство по статье 111 УК (государственная измена) - по мнению СБУ «деятельность» группы направлялась кураторами из России», - сообщил министр.

Силовые структуры провели 10 обысков в рамках уже этого уголовного производства. Изъято оружие и взрывчатка.

«Количество подозреваемых в соучастии возрастает – к криминальным «профессионалам» присоединяются представители политикума области, некоторые экс-нардепы. В общем – еще не вечер. Операция продолжается», - отметил глава МВД.
ForUm

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