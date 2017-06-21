На протяжении прошедших суток бандформирования 36 раз применяли оружие против подразделений сил АТО, в том числе 5 раз били из тяжелого артиллерийского вооружения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Вследствие вчерашних вражеских обстрелов один украинский воин получил ранения.

На приморском направлении днем боевики открывали огонь только из пехотного вооружения, а вечером в ход пошла артиллерия. В частности, опорные пункты неподалеку от Талаковки противник обстрелял из ствольной артиллерии калибра 122 мм. Под прикрытием этого обстрела оккупанты также били по ВСУ из противотанковых гранатометов, там же работал вражеский снайпер. Затем захватчики открывали огонь из 82-мм минометов вблизи Гнутово. Кроме того, вчера под враждебные обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия попали оборонительные укрепления сил АТО в районе Широкино, Водяного, Павлополя, Новомихайловки и Марьинки. Всего на этом направлении прошедшие сутки начислено 18 фактов нарушения бандформированиями условий прекращения огня.

На донецком направлении за сутки зафиксировано 6 вражеских вооруженных провокаций. Утром и в течение дня на этом участке линии соприкосновения было спокойно. Первый обстрел боевиками произошел около 18:00 – оккупанты открыли огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям ВС Украины в районе Каменки. Уже через несколько минут захватчики из минометов калибра 120 мм, а также гранатометов накрыли один из наших опорных пунктов в пригороде Авдеевки.

На луганском направлении ситуация вечером обострилась в районе Бахмутской трассы, где подразделения НВФ применили против сил АТО тяжелую артиллерию. В частности, по опорным пунктам вблизи Крымского противник несколько раз открывал огонь из 152-мм артиллерийских систем и минометов калибра 120 мм. Кроме того, из 82-мм минометов и вооружения БМП боевики били по укреплениям украинских военных неподалеку Новозвановки. Также нарушения бандитами «режима тишины» зафиксированы вблизи Счастья, Станицы Луганской и Новоалександровки, где противник преимущественно применял гранатометы и стрелковое оружие.