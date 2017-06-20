Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова. Об этом на брифинге заявил глава НАБУ Артем Сытник, передает 112 Украина.

«Сейчас представление о снятии иммунитета с народных депутатов Розенблата и Полякова направлены генпрокурору и, надеюсь, что он оперативно отреагирует на эти письма и соответственно направит их в парламент», - сказал он.

Сытник отметил, что доказательств «более чем достаточно, чтобы положительно решить вопрос относительно представления о снятии иммунитета с этих нардепов».

В свою очередь руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил, что взятка в 200 тыс. долл. предназначалась народным депутатам Розенблату и Полякову.

«Во время этого следствия было установлено, что два народных депутата с целью получения неправомерной выгоды от представителя компании-нерезидента, которая заинтересована в добыче янтаря в Украине, воспользовались правом законодательной инициативы с целью протащить через парламент ряд изменений в законопроекты, которые должны улучшить условия хозяйствования для предприятия-заказчика при добыче янтаря и его реализации, а также предложили содействовать путем влияния на лиц, уполномоченных на выполнение функций государства, это Гослесагентство , ГП «Укрбурштин» и другие, на принятия ими необходимых решений для реализации предпринимательской цели», - рассказал он.

В частности, по словам прокурора, представитель предприятия-нерезидента в Украине обратилась к знакомым с целью налаживания добычи янтаря на территории Украины в правовом поле, при этом предложив внести соответствующие изменения в Налоговый и Таможенный кодексы.

«Последние устроили встречу представителя с главой секретариата межфракционного депутатского объединения «Депутатский контроль», который в свою очередь, хвастаясь многочисленными надежными отношениями с народными избранниками, обратился к члену указанного депутатского объединения Полякову для содействия в реализации указанных интересов путем использования, предусмотренных законом законодательной инициативы. Поляков в свою очередь привлек к указанной деятельности народного депутата Розенблата, поскольку последний является автором законопроекта, регламентирующего добычу и экспорт янтаря. Поэтому без его активного участия добиться задуманного не было бы возможности», - заявил он.

По мнению следствия, Розенблат решил принять участие в добыче и экспорте янтаря и сам обратился к представителю фирмы-нерезидента и с просьбой организации совместного бизнес-проекта, в котором взял на себя обязательства решать вопросы с рядом государственных служб и органов.

«При этом янтарь, согласно замыслу, должен был вывозиться из Украины по заниженной цене, а часть действительного дохода должна переходить на счета компаний, которая расположена в США, и по настоянию Розенблата, совладельцем которого стала его родная сестра. При реализации второй схемы произошло вчерашнее задержание. Общая сумма взятки по этому эпизоду составляла 285 тысяч долларов, из которых 85 тысяч были переданы предварительно охранником, который также числился помощником народного депутата. А при передаче 200 тыс. долларов произошло задержание», - добавил Холодницкий.

Напомним, 19 июня сотрудники НАБУ задержали по подозрению в получении взятки охранника народного депутата Борислава Розенблата. Речь идет о сумме в 200 тыс. долл. По данным САП, взятка предназначалась народным депутатам Розенблату и Максиму Полякову, они это отрицают и назвали случившиеся «провокацией».