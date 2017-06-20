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В рамках дела о взятке за добычу янтаря задержаны 3 помощника народных депутатов, охранник и 2 «борца» с коррупцией. Об этом на заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий. 

«Вообще по состоянию на сейчас всего задержаны 6 человек. Это трое помощников народных депутатов, один охранник нардепа и два представителя общественной организации, которые осуществляют борьбу с коррупцией», - сказал он, сообщает 112 Украина

По его словам, в материалах дела есть помощник одного из депутатов «Радикальной партии». 

Глава НАБУ Артем Сытник отметил, что это была первая операция, которая проведена с участием офицеров под прикрытием.

Как ранее сообщал ForUm, 19 июня детективы НАБУ задержали охранника народного депутата БПП Борислава Розенблата при получении взятки в размере 200 тысяч долларов. 

По данным САП, взятка предназначалась народным депутатам Бориславу Розенблату и Максиму Полякову.

САП подготовила представление на снятие неприкосновенности с Розенблата и Полякова.
ForUm

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