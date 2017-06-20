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Сегодня с 09:30 в помещении Государственного агентства лесных ресурсов детективы Национального антикоррупционного бюро проводят обыск, связанный с выполнением постановления КМУ № 1063 от 30.11.2016 «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта рекультивации земель лесного фонда, нарушенных в результате незаконной добычи янтаря». Об этом сообщает пресс-служба Гослесагентства.  

«Детективам НАБУ предоставлен полный доступ ко всем помещениям Гослесагентства. Также предоставляются все письма, материалы, служебная документация и другие документы, связанные с выполнением вышеупомянутого постановления КМУ», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что Госагентство не является разработчиком постановления КМУ.  
ForUm

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