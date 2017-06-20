В Белой Церкви 15-летний школьник выстрелил из пистолета в голову своему 16-летнему товарищу, сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области.
«По спецлинии «102» полиции Киевщины поступило сообщение от врача о предоставлении медицинской помощи 16-летнему жителю Белой Церкви по поводу травматического ранения головы. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Белоцерковского отдела полиции», – говорится в сообщении.
По данным главка, установлено, что 15-летний школьник привел друга в гараж своего отца, где они нашли спрятанный пистолет «Флобер». Щеголяя оружием, меньший парень выстрелил и пуля попала товарищу голову. После чего он сам вызвал скорую помощь раненому.
Врачи диагностировали 16-летнему юноше травматическое ранение левого глаза и мозговую кому.
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