Президент Украины Петр Порошенко заявил, что повестка дня встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом была весьма широкой. Во время переговоров обсуждались вопросы экономического сотрудничества, а также сотрудничество в военно-технической сфере. США пообещали приложить усилия для освобождения украинских пленников.





В центре Киева на углу улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого загорелся дом. Пожар был локализован в 19:13.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова. В рамках дела о взятке за добычу янтаря задержаны 3 помощника народных депутатов, охранник и 2 «борца» с коррупцией.

Во время выполнения боевого задания в зоне АТО на территории Луганской области в результате боевого столкновения пропал без вести офицер Национальной гвардии подполковник Александр Бойко.

В случае подписания соглашения по безопасности между Украиной и США предусматривается размещение американских военных резервов на территории Украинского государства, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал и направил на подпись генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие неприкосновенности с внефракционного народного депутата Олеся Довгого.

Корпорация Roshen остановила работу фабрики в Липецке, а также уволила почти всех сотрудников.

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 июля на 3% снижает цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Парубий озвучил основные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Депутаты Киевсовета приняли решение о прекращении соглашения, заключенного между КГГА и энергоснабжающей компанией «Киевэнерго», по управлению тепловыми активами города.

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид присоединилась к голодовке председателя депутатской фракции «Самопомочи» Олега Березюка. Вслед за ней голодовку объявил нардеп от «Сапомочи» Тарас Пастух.

Государственная исполнительная служба Украины взыскала в пользу госбюджета 80,8 миллионов гривен дивидендов, которые должна была выплатить украинская дочерняя компания «Газтранзит» в пользу российского газового монополиста «Газпрома».