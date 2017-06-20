также в разделеОбщество
Чиновники «Укрзализныци» нанесли $10 миллионов убытков в пользу россиян 21
За год около сотни россиян попросили убежище в Украине 22
Минюст назвал самые популярные имена детей среди киевлян 31
СБУ разоблачила «конверт», через который выводили средства на восстановление Донбасса 23
Супрун не видит оснований для введения ЧС во Львове 38
СБУ: Владельцы ТЭС искусственно завышали цены на электроэнергию 30
Соболев: «Батькивщина» призвала власть прекратить политические репрессии 131
Сытник: Разоблачить Розенблата и Полякова помогло с ФБР 77
Гройсман отправляет Зубко во Львов решать «мусорную» проблему 59
НАБУ: Поляков отобрал и не вернул у детектива видеокамеру 41
НАПК заподозрило Ляшко в управлении компанией 81
Депутат Хмельницкого облсовета погорел на взятке 29
По «янтарному делу» Розенблата задержаны 6 человек 38
Холодницкий направил в ГПУ представление на снятие неприкосновенности с Довгого 103
НАБУ и САП требуют снятия неприкосновенности с Розенблата и Полякова 54
НАБУ пришло с обыском в Гослесагентство 42
Обнародован список вузов, принимающих абитуриентов из Крыма и Донбасса без ВНО 60
В работе Skype произошел глобальный сбой 80

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что повестка дня встречи с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом была весьма широкой. Во время переговоров обсуждались вопросы экономического сотрудничества, а также сотрудничество в военно-технической сфере. США пообещали приложить усилия для освобождения украинских пленников.


В центре Киева на углу улиц Крещатик и Богдана Хмельницкого загорелся дом. Пожар был локализован в 19:13.

Специализированная антикоррупционная прокуратура подготовила представление на снятие неприкосновенности с народных депутатов Борислава Розенблата и Максима Полякова. В рамках дела о взятке за добычу янтаря задержаны 3 помощника народных депутатов, охранник и 2 «борца» с коррупцией. 

Во время выполнения боевого задания в зоне АТО на территории Луганской области в результате боевого столкновения пропал без вести офицер Национальной гвардии подполковник Александр Бойко.

В случае подписания соглашения по безопасности между Украиной и США предусматривается размещение американских военных резервов на территории Украинского государства, заявил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подписал и направил на подпись генпрокурору Юрию Луценко представление на снятие неприкосновенности с внефракционного народного депутата Олеся Довгого. 

Корпорация Roshen остановила работу фабрики в Липецке, а также уволила почти всех сотрудников. 

НАК «Нафтогаз Украины» с 1 июля на 3% снижает цены на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования.

Парубий озвучил основные положения законопроекта о реинтеграции Донбасса.

Депутаты Киевсовета приняли решение о прекращении соглашения, заключенного между КГГА и энергоснабжающей компанией «Киевэнерго», по управлению тепловыми активами города.

Вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид присоединилась к голодовке председателя депутатской фракции «Самопомочи» Олега Березюка. Вслед за ней голодовку объявил нардеп от «Сапомочи» Тарас Пастух.

Государственная исполнительная служба Украины взыскала в пользу госбюджета 80,8 миллионов гривен дивидендов, которые должна была выплатить украинская дочерняя компания «Газтранзит» в пользу российского газового монополиста «Газпрома». 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

24
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года