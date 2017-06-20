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Доля «плохих» кредитов в банковских портфелях составляет на сегодня 57%, и самим банкам будет сложно справиться с этой проблемой. Об этом во время пресс-брифинга: «Отчет о финансовой стабильности» сказала заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова.

«Какие препятствия есть сегодня в банковской системе для полноценного возобновления кредитования, так это очень высокая доля неработающих активов, сегодня она составляет 57% в общем портфеле, и понятно, что самостоятельно банкам сложно будет справиться с этой проблемой. Поэтому сейчас мы совместно с Министерством финансов, со Всемирным банком, со специалистами МВФ работаем над проектом урегулирования вопрос «плохих» кредитов в банковских портфелях», - сказала Рожкова, сообщает Укринформ.

Она подчеркнула, что для того, чтобы предотвратить в будущем подобные проблемы, конечно, необходимо принятие ряда законопроектов.

«В первую очередь это законопроекты, касающиеся повышения доверия между банками и их клиентами, что усиливает права кредиторов с точки зрения оформления залога, контроля и прочее. Также это законопроект о банкротстве, который уравнивает всех кредиторов в правах, если предприятие объявляет о банкротстве», - отметила Рожкова.

Она добавила, что не менее важным является и законопроект о реструктуризации ипотечных кредитов.

«На сегодня мы видим, что ипотека, особенно в регионах, начинает восстанавливаться, и это очень позитивно. Но имея запрет на взыскание залогового имущества, очень трудно развивать это направление. Поэтому этот законопроект очень важен для нас», - подчеркнула Рожкова.

 
ForUm

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