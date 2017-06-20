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Возможность использования всех силовых подразделений, создание единого оперативного штаба, а также признание оккупированных территорий – основные положения законопроекта об изменении формата АТО на Донбассе.

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Андрей Парубий в эфире «Свободы слова» на телеканале ICTV, сообщает УНИАН.

В частности, по словам Парубия, главными идеями и принципами законопроекта является:

– Создание законодательной базы, которая позволит использовать все силовые подразделения без ограничения демократических процедур. При этом Парубий отметил, что в 2014 году военное положение в Украине не ввели из-за необходимости проведения выборов – президентских, парламентских, местных, а потому единственным возможным вариантом был формат АТО.

– Одновременно законопроект об изменении формата АТО описывает компромиссный вариант и объединит как поклонников, так и критиков военного положения.

– Создание единого оперативного штаба, который должен управлять не только всеми военными подразделениями, но и местными военными администрациями.

– Признание оккупированных территорий оккупированными территориями.

Именно за этими основными пунктами, по словам Парубия, сейчас идет дискуссия среди народных депутатов.

Напомним, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. 

Позже Президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект о реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.
ForUm

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