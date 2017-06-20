На станции скоростного трамвая «Ромена Роллана» в Киеве, которая расположена между станциями «Кольцевая дорога» и «Гната Юры», произошел пожар.

Пожар начался ночью. По словам охранника станции, он услышал звук, похожий на хлопок, около часа ночи, сообщает 112 Украина.

«Звук был похож на то, что что-то бросили. Гореть начало снизу, пламя поднялось на крышу, - сгорела почти вся крыша», - сказал охранник.

На месте пожара работали три машины пожарных и оперативно-следственная группа. Отметим, что пожар локализован в 4:30. Кофейня, которая здесь находится, выгорела, канцелярский магазин также сгорел. Пострадавших нет.

Сейчас станция работает в обычном режиме.