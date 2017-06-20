Законопроект, который может ударить по России экономическими санкциями, и ограничить право президента США снимать санкции, несмотря на большую двухпартийную поддержку, был направлен руководством республиканцев в Палате представителей Конгресса в комитет иностранных дел для пересмотра.

Представитель демократов в комитете Элиот Энгель заявил об обеспокоенности тем, что отправка законопроекта о санкциях в комитет даст администрации Трампа возможность смягчить его, сообщает УНИАН со ссылкой на Associated Press.

Такой шаг на фоне многочисленных расследований насчет вмешательства России в президентские выборы 2016 года может вызвать протест среди демократов и некоторых республиканцев. «Республиканское руководство должно немедленно рассмотреть законопроект, чтобы Палата представителей могла проголосовать за него и отправить его на стол президента», - сказал Энгель в своем заявлении.

Любой другой вариант, добавил Энгель, «остановит этот процесс и даст Белому дому время, чтобы смягчить это ключевое усилие по привлечению Кремля к ответственности».

Любые существенные изменения в законопроект должны согласовываться с версией Сената, добавил представитель демократов.

Эшли Стронг, пресс-секретарь спикера Палаты представителей Пола Райана, сказала в электронном письме, что Райан считает, что Конгресс должен сделать больше для ответственности России.

Председатель комитета, республиканец Эд Ройс заявил, что он работает над созданием двухпартийной поддержки законопроекта. Он подчеркнул свою заинтересованность в освещении «опасной деятельности России». Ройс добавил, что Россия не останется абсолютно безнаказанной.



Напомним, Сенат США в ночь на 15 июня подавляющим большинством голосов принял законопроект, расширяющий санкции против России. Документ вступит в силу после того, как его одобрит Палата представителей и подпишет президент США Дональд Трамп.