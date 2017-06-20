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В Белом доме подтвердили, что сегодня, 20 июня, в Вашингтоне Дональд Трамп приедет на встречу Петра Порошенко с вице-президентом США Майклом Пенсом.

«Президент (Дональд Трамп. – Ред.) встретится с советником по вопросам национальной безопасности МакМастером и приедет на встречу вице-президента Майкла Пенса с президентом Украины Петром Порошенко», - говорится в сообщении Белого дома.

Встреча запланирована на 11:00 по вашингтонскому времени (18:00 по Киеву). Повестка переговоров не сообщается. Заявление для прессы также не анонсировано, сообщает ТСН.

По информации источников в Белом доме, Президент Украины встретится со спикером Палаты представителей Полом Райаном, министром экономики и председателем департамента энергетики, с которым будут обсуждать альтернативы «Северному потоку-2».

Назначение встречи с Порошенко должно дать сигнал внутреннему американскому политикуму, что администрация проводит встречи со всеми сторонами и политика нынешнего Белого дома не является пророссийской.

Кроме того, на прошлой неделе госсекретарь США Рекс Тиллерсон во время слушаний в комитете по международным отношениям палаты представителей предположил, что Киев и Москва найдут замену Минскому формату.

По информации издания, вероятность обсуждения между президентами США и Украины другого формата, альтернативного «нормандскому», также является очень высокой.

Как ранее сообщал ForUm, 19 июня Президент Украины Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в США.
ForUm

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