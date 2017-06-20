За прошедшие сутки боевики 43 раза открывали огонь по опорным пунктам украинских защитников вдоль всей линии соприкосновения, в результате чего четверо военных получили ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на приморском направлении боевики вчера открывали огонь по оборонным укреплениям сил АТО - 19 раз. Под огонь противника попал целый ряд наших опорных пунктов, в частности в районе Широкино, Водяного, Лебединского, Талаковки, Гнутово, Березовой и Марьинки. Там оккупанты систематически нарушали «режим тишины», используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, в отдельных случаях - зенитные установки и вооружение БТР. Также поблизости Павлополя незаконные вооруженные формирования вели огонь невысокой интенсивности из минометов калибра 82 мм, а неподалеку Талаковки украинских воинов обстреливал вражеский снайпер.

На донецком направлении, по данным штаба, сложной ситуация остается в южном пригороде Авдеевки. Там захватчики и днем, и ночью неоднократно открывали огонь по нашим позициям из пехотного вооружения различных модификаций, однажды били из зенитной установки. Также на этом направлении вчера под вражеский огонь попали украинские воины, которые держат оборону в районе Каменки, Зайцево и Новолуганского. Там боевики тоже не применяли артиллерию, впрочем довольно плотно под прикрытием гранатометов били из стрелкового оружия. Всего здесь зафиксировано 9 фактов применения пророссийскими НВФ оружия.

На луганском направлении горячее всего вчера вновь было в районе Бахмутской трассы. Там, вблизи Крымского, российско-террористические бандформирования вчера трижды использовали против украинских защитников минометы калибра 120 мм. Там же оккупанты достаточно интенсивно били из 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия. Кроме того, без применения артиллерии боевики осуществляли обстрелы позиций ВС Украины, которые расположены неподалеку Станицы Луганской, Новозвановки, Желтого, Айдара и Новоалександровки.