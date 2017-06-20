Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в Соединенные Штаты Америки проведет ряд встреч и переговоров, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Посмотрите, какую мощную и фантастическую поддержку мы сейчас имеем в Соединенных Штатах. Я прибыл сегодня с первым визитом после президентских выборов (выборов президента США. - Ред.). И мы имеем фантастическую программу», - отметил он во время встречи с украинской общиной.

«Очень важно, что моя встреча, как украинского президента, в Белом доме будет раньше, чем встреча Путина», - отметил Порошенко и добавил, что это необходимо для того, чтобы «все были вооружены информацией и никому не оставить ни одного шанса на несправедливость».

Президент отметил, что Украина имеет очень прочную двухпартийную поддержку в ​​конгрессе США.

Порошенко подчеркнул, что замечательным подарком стало и решение Сената США о введении новых санкций против России. Он подчеркнул, что санкции - это цивилизованный механизм заставить агрессора убраться из Украины, вывести войска и технику.

Глава Украинского государства также отметил, что во время рабочего визита запланировано очень большое количество встреч. «Будут встречи в Белом доме, будут встречи в Государственном департаменте. Будут встречи в Министерстве обороны, в Министерстве торговли, в Министерстве энергетики», - сообщил он.

«Никогда такого мощного визита не было. И именно для того, чтобы мы имели возможность переговорить и относительно нашего сотрудничества в области безопасности, политической и экономической сферах», - подчеркнул Президент.

Как ранее сообщал ForUm, 19 июня Президент Украины Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в США.