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23-летний американский студент Отто Уормбир, проведший 15 месяцев в тюремном заключении в Северной Корее, умер в США. Об этом говорится в заявлении семьи Уормбира.

Уормбира доставили в США в состоянии комы 13 июня и положили в больницу города Цинциннати в штате Огайо.

Президент США Дональд Трамп осудил «жестокость северокорейского режима» в связи со смертью Уормбира.

«Судьба Отто лишь укрепляет приверженность моей администрации задаче предотвращения подобных трагедий невинных людей. Людей, страдающих от режимов, которые не уважают верховенство закона и человеческое достоинство», - заявил Трамп.

Напомним, 13 июня Северная Корея освободила Уормбира, осужденного на 15 лет за попытку украсть агитационный плакат.
ForUm

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