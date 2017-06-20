23-летний американский студент Отто Уормбир, проведший 15 месяцев в тюремном заключении в Северной Корее, умер в США. Об этом говорится в заявлении семьи Уормбира.

Уормбира доставили в США в состоянии комы 13 июня и положили в больницу города Цинциннати в штате Огайо.

Президент США Дональд Трамп осудил «жестокость северокорейского режима» в связи со смертью Уормбира.

«Судьба Отто лишь укрепляет приверженность моей администрации задаче предотвращения подобных трагедий невинных людей. Людей, страдающих от режимов, которые не уважают верховенство закона и человеческое достоинство», - заявил Трамп.

Напомним, 13 июня Северная Корея освободила Уормбира, осужденного на 15 лет за попытку украсть агитационный плакат.