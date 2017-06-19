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На крыше ядерного реактора на атомной электростанции «Бюже» в центрально-восточной Франции произошел пожар. Об этом сообщает регулятор страны ASN (Управление ядерной безопасности).

«Пожар начался на 5 ядерном реакторе завода, который эксплуатируется оператором EDF (Electricite de France) и находится в 35 км от города Лион», - говорится в заявлении ASN, сообщает Укринформ.

По информации оператора EDF, в результате пожара никто не пострадал.

Институт радиационной защиты и ядерной безопасности (IRSN) сообщил, что датчики не зафиксировали увеличения излучения.

 
ForUm

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