Совет ЕС продлил до 23 июня следующего года санкции против оккупированного Крыма и Севастополя.

Президент Украины Петр Порошенко отбыл с рабочим визитом в США.

Власти Львова снова обратились к Президенту Петру Порошенко и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой ввести на территории города режим чрезвычайной экологической ситуации. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

Министерство информационной политики обнародовало перечень сайтов, которые предлагается запретить в Украине.

Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов представил концепцию реинтеграции отдельных районов Донбасса, согласно которой предлагается признать эти территории оккупированными. Об этом по результатам заседания фракции «Народного фронта» заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Председатель парламентской фракции «Самопомич» Олег Березюк объявил голодовку и намерен ночевать под зданием Администрации Президента.

Валовой внешний долг Украины на 1 апреля 2017 года составил 113,643 млрд долл., что на 125 млн долл., или на 0,1%, выше показателя на начало года.

В Донецкой области неизвестные в ночь на понедельник пытались подорвать подстанцию, которая обеспечивает электроэнергией железнодорожную станцию и село Сергеевка Покровского района.

Министерство обороны России заявило, что прекращает взаимодействие с Соединенными Штатами в рамках меморандума о предотвращении инцидентов в небе над Сирией после того, как силы возглавляемой США коалиции сбили сирийский военный самолет.

Воскресенье, 18 июня, на Донбассе задержали группу российских военных медиков.

С начала введения безвизового режима по состоянию на утро 19 июня границу со странами ЕС пересекли более полумиллиона граждан Украины. 21,2 тысячи наших соотечественников воспользовались преимуществами безвизового режима и пересекали границу, имея только биометрический паспорт.

Свидетели в уголовном производстве по фактам совершения на территории Донецкой и Луганской областей членами террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» широкомасштабных и систематических нарушений законов и обычаев ведения войны сообщили о массовых казнях, совершенных боевиками «ДНР/ЛНР» и военными РФ на Донбассе.

Министр информационной политики Юрий Стець, который подал в отставку, считает, что вместо него эту должность должна занять его первая заместитель Эмине Джапарова.

На севере Лондона в районе Финсбери-парк фургон врезался в толпу прихожан местной мечети, возвращавшихся с вечерней молитвы. Полиция сообщает, что один человек умер на месте от полученных травм, восемь доставлены в больницу.