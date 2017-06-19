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Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов представил концепцию реинтеграции отдельных районов Донбасса, согласно которой предлагается признать эти территории оккупированными. Об этом по результатам заседания фракции «Народного фронта» заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

«Турчинов представлял общую концепцию. Текста самого еще нет…Среди позиций, которые обсуждаются, - это изменение статуса, признание оккупированных территорий формально оккупированными, и самое главное - определение юридических предпосылок для ведения боевых действий и военных операций, чтобы этот закон давал такое законодательное право для главнокомандующего, для СНБО», - заявил Парубий.

Он также уточнил, что соответствующим законом вводится другой формат для ведения боевых действий.

Кроме того, по словам спикера, планируется создание единого оперативного штаба, который будет заниматься управлением всеми боевыми подразделениями и всеми местными администрациями.

Напомним, секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что в Украине нужно завершить антитеррористическую операцию и перейти к новому формату защиты страны от гибридной войны с РФ. 

Позже Президент Петр Порошенко поручил разработать законопроект о реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.
ForUm

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