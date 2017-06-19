ЕС подготовит совместный дипломатический ответ относительно противоправной деятельности в киберпространстве. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В заявлении министров иностранных дел государств ЕС отмечается, что рамочный документ станет частью общей дипломатической реакции стран Евросоюза и объединенного подхода Брюсселя к кибердипломатии. Его задача - способствовать предотвращению конфликтов, реагировать на угрозы, которые существуют, и поощрять стабильность в международных отношениях, сообщает УНИАН.

Также отмечается, что ЕС «обеспокоен увеличением спектра возможностей и готовности различных институтов, так и на государственном и негосударственном уровнях преследовать свои цели путем вредоносных кибератак».

«ЕС подтверждает свою приверженность мирному урегулированию международных споров в киберпространстве. В этом контексте все дипломатические усилия ЕС должны способствовать безопасности и стабильности в киберпространстве при помощи усиления международного сотрудничества и снижения риска неправильного восприятия, эскалации и конфликтов, которые могут возникнуть в результате инцидентов в сфере ИКТ», - говорится в заявлении.