также в разделеМир
Во Франции на крыше ядерного реактора произошел пожар 169
В центре Парижа автомобиль протаранил полицейский фургон 23
Назначен новый посол России в Турции 31
РФ угрожает сбивать американские самолеты в Сирии 393
Во Франции впервые за 100 лет бык убил матадора 67
Елизавета II не выступит с тронной речью в 2018 году 48
Названы итоги парламентских выборов во Франции 58
В Лондоне фургон наехал на людей, есть жертвы 58
Из-за лесных пожаров в Португалии погибли более 40 человек 40
Во Франции проходит второй тур парламентских выборов 25
Пожар в лондонской высотке: 58 человек пропали без вести 89
Пропавшие моряки эсминца ВМС США найдены погибшими 108
Трамп объявил о частичной отмене соглашений Обамы с Кубой 92
Елизавета II: Британия погрузилась в «мрачные настроения» 201
Трамп заработал за прошлый год $57 миллионов 36
Россия ввела выездные визы для иностранцев 524
Американский эсминец столкнулся с контейнеровозом у берегов Японии 141
Трамп заявил, что пока никто не смог доказать его «заговор» с Россией 77

ЕС подготовит совместный дипломатический ответ относительно противоправной деятельности в киберпространстве. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.

В заявлении министров иностранных дел государств ЕС отмечается, что рамочный документ станет частью общей дипломатической реакции стран Евросоюза и объединенного подхода Брюсселя к кибердипломатии. Его задача - способствовать предотвращению конфликтов, реагировать на угрозы, которые существуют, и поощрять стабильность в международных отношениях, сообщает УНИАН.

Также отмечается, что ЕС «обеспокоен увеличением спектра возможностей и готовности различных институтов, так и на государственном и негосударственном уровнях преследовать свои цели путем вредоносных кибератак».

«ЕС подтверждает свою приверженность мирному урегулированию международных споров в киберпространстве. В этом контексте все дипломатические усилия ЕС должны способствовать безопасности и стабильности в киберпространстве при помощи усиления международного сотрудничества и снижения риска неправильного восприятия, эскалации и конфликтов, которые могут возникнуть в результате инцидентов в сфере ИКТ», - говорится в заявлении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги
Туфли мужские весенне-летние классического фасона 2017 года