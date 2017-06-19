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В Украине на сегодняшний день зарегистрированы 1,58 миллиона переселенцев из Донбасса и Крыма, сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

«По состоянию на 19 июня 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1586709 переселенцев или 1276743 семьи из Донбасса и Крыма», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 19 июня получателям помощи профинансировано 1405970 тыс. гривен.
ForUm

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