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В этом году на территории оккупированного Крыма планирует отдохнуть только 1% украинцев. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Исследование показало, что на вторую половину мая 59% украинцев не планируют отдыхать. Это количество уменьшилось по сравнению с 2016 годом (было 63%).

Отмечается, что количество тех, кто не имеет возможности уехать, составляет 22% (в 2016 было 25%).

На первом месте по популярности как и год назад - отдых в Карпатах и других местах Украины (10%), на втором месте по популярности - отдых на дачах и в загородных домах (8%). К родственникам в деревню планируют ехать 5% опрошенных.

Количество тех, кто планирует поехать отдыхать за границей составляет 3%. В Крым, как и год назад, планирует ехать 1% опрошенных украинцев.

Не определились с отпуском 14% опрошенных.

Опрос проводился с 19 по 28 мая. Методом личного интервью опрошено 2040 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины (кроме АР Крым), со стохастической выборкой, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опросы проводились только на территориях, контролируемых Украины.
ForUm

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