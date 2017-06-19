Воскресенье, 18 июня, на Донбассе задержали группу российских военных медиков. Об этом сообщил генерал-майор, заместитель руководителя АТО Александр Розмазнин.
«Последнее задержание было вчера. Выпускники Санкт-Петербургской медицинской академии, отметив День медика, перепутали направление и оказались на нашей территории. Задерживаем (россиян-военнослужащих. – Ред.), много задерживаем. Но дело в том, что не все мы можем выдавать в прессе. У нас забирают этих задержанных определенные структуры. Наша задача - воевать. Задержать и отдать. Остальное - не наше дело», - сказал он, сообщает «ОстроВ».
Генерал-майор отметил, что задержания российских военнослужащих в зоне АТО происходит достаточно часто, просто информация об этом не обнародуется в прессе. «Регулярно задерживаем (российских военных. – Ред.), сказать, что каждый день - это будет неправда, но довольно часто», - сказал замкомандующего АТО.
Количество задержанных он уточнять не стал.
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