Вчера, 18 июня, в Борисполе на территории воинской части военнослужащий ранил из табельного огнестрельного оружия гражданского, сообщили ForUm’у в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона.

«Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины по факту инцидента в городе Борисполе, где военнослужащий выстрелил в гражданское лицо, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 414 УК Украины, то есть нарушение правил обращения с оружием, причинившее потерпевшему телесные повреждения», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, находясь в составе суточного наряда воинской части, военнослужащий увидел постороннего человека, который якобы незаконно проник на военный объект, и выстрелил из табельного огнестрельного оружия, ранив в ногу пострадавшего, который безосновательно находился на территории поста.

Проводятся первоочередные следственные действия. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.