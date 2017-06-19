Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко призвала парламент консолидироваться против убийственных «реформ» власти, которые приводят к уничтожению украинской нации. Об этом она заявила на заседании Согласительного совета лидеров парламентских фракций и комитетов, сообщает пресс-служба политсилы.

«Повестка дня на текущей сессионной неделе снова нашпигована коррупционными лоббистскими законами. И это до такой степени, что создается впечатление, что власть перед политической смертью это делает, чтобы урвать последний кусок из этой страны», - отметила Тимошенко.

По ее словам, в повестку дня, в частности, внесен законопроект №6232, которым вносятся изменения во все кодексы. Под прикрытием так называемой правовой реформы окончательно концентрируется судебная власть в руках Президента и его окружения, а доступ к судебной системе остается только для богатых людей.

Еще один законопроект, на котором акцентировала внимание лидер «Батькивщины» - №5369, согласно которому планируется передать таможенный контроль магазинам Duty Free: «Совесть у вас есть? Когда вы уже наедитесь? И когда будете смотреть на народ и на страну, а не на свои карманы?»

Комментируя так называемую медицинскую «реформу» власти, Тимошенко сообщила, что во время общения с медиками можно услышать только грубую, нецензурную брань в адрес Президента и правительства.

«Медики точно знают, что после этой медицинской так называемой реформы 60% людей, находящихся за чертой бедности, останутся без доступа к медицинским услугам, так как для них непосильными будут европейские цены, которые установят на медицинские услуги», - объяснила политик.

Кроме того, она обратила внимание на планы властей по децентрализации, под которой скрывают «чрезвычайную централизацию», ведь со всех местных бюджетов забираются последние копейки, которые были выделены на финансирование системы здравоохранения.

«Эта медицинская реформа - это, по сути, захоронение части украинского народа!», - заявила лидер партии и призвал поддержать альтернативный законопроект №4456, который разработали все парламентские фракции вместе с профильным комитетом.

Народный депутат также назвала пенсионную реформу «еще одной авантюрой и аферой, которую готовят Порошенко и Гройсман».

«Они собираются закрыть дефицит Пенсионного фонда. А это значит, что каждый пенсионер получит меньше денег», - убеждена Тимошенко.

Также, как отметила лидер фракции, власть собирается прикрыть увеличение возраста выхода на пенсию так называемым увеличением страхового стажа.

По словам председателя партии, сейчас этот позор власть прикрывает увеличением пенсий: «Бросив кость пенсионерам и назвав это пенсионной реформой, они хотят прикрыть преступление против всех нынешних и будущих пенсионеров Украины».

Поэтому лидер «Батькивщины» призвала парламент консолидироваться «против этого надругательства, которая происходит над украинским обществом».

«Это не реформы! Это - зачистка нашей нации, цель которой - оставить лишь 5-10 млн украинцев», – отметила она.

Кроме того, Тимошенко напомнила, что партия «Батькивщина» совместно с Ассоциацией фермеров и частных землевладельцев собрала уже более 1,5 млн подписей против распродажи сельскохозяйственной земли. В общем, планируется собрать 10 млн подписей украинцев.