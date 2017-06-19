Председатель фракции «Самопомоч» Олег Березюк, который объявил голодовку, намерен ночевать под зданием Администрации Президента и употреблять только воду. Об этом он заявил в комментарии 112 Украина.

«Президентская администрация это начала, она и должна это закончить, потому что премьер-министр выглядит зависимым от решений. И перестать издеваться над людьми во Львове... Они прекрасно знают, что делать. Этот план лежит год... Я здесь буду ночевать (под АП, - ред.). Я буду употреблять только воду. Дальше все зависит от Президента Украины и премьер-министра», - сказал Березюк.

Он пояснил, что посетил Львов и решил, что больше так продолжаться не может.

«На прошлой неделе был во Львове, много ходил по улицам, слушал, смотрел, чувствовал. Так нельзя поступать с людьми. Если упадет Львов, они уничтожат Украину. А Львов терпелив, он всегда был первым, но защищать себя у Львова также не получается, потому что он тогда как-то выступает против государства, которое его уничтожает. Год разговоров, в том числе моих личных с президентом, несколько разговоров, несколько разговоров с премьер-министром, несколько попыток, но эти попытки были фейками... Как врач, я походил, как человек, я посмотрел, как народный депутат, я обязан что-то делать. За год я увидел деспотичную власть, которая глуха. Если страдают львовяне, пострадает и Украина. Если страдают львовяне, я также буду страдать», - отметил председатель парламентской фракции.

Напомним, сегодня на согласительном совете Олег Березюк объявил голодовку и покинул заседание. При этом он ничего не сказал о мусорной проблеме.

Сегодня власти Львова снова попросили Кабмин и Президента Украины Петра Порошенко ввести в городе режим чрезвычайной ситуации из-за мусора.